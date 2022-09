لنقي: مايجري الآن على الساحة السياسية من مبادرات ومناكفات الهدف منها البحث عن النفوذ

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن مايجري الآن على الساحة السياسية من مبادرات ومناكفات الهدف منها البحث عن النفوذ.

لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أكد أنه لن تنشب حرب جديدة في ليبيا وهذا في حد ذاته أعتبره نصر،كما ستنشغل الأطراف بنفسها ولن يكون لهم رأي أو أثر.

وأشار إلى أن انفراج في القضايا الساخنة يكون بحل معتبر بضغوط خارجية ومحلية.

