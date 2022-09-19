المرعاش: لا يوجد أي مؤشر لقرب إجراء الانتخابات

الوطن / رصد

اعتقد المحلل السياسي كامل المرعاش إنه لا يعتقد أن هناك أي معطيات لتنظيم الانتخابات خلال الـ6 أشهر المقبلة لأسباب عدة، أولها أنه لم يتبلور -حتى الآن- توافق إقليمي ودولي يسمح بتوافق الأطراف الليبية المتنازعة، إضافة إلى أن تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة تفضل استمرار الفوضى وحالة الدولة الليبية الفاشلة.

وأكد أن ثاني الأسباب يتمثل في عدم وعي الأطراف الليبية بأهمية التوافق في ما بينهم، لاستعادة سيادة بلدهم من الهيمنة الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص الأطراف المرتهنة لتركيا عسكريًا، التي تريد استمرار حالة النهب الممنهج، لأنها تتحكم في خزائن الدولة.

وأضاف المرعاش في تصريح صحفي أن تنظيم أي انتخابات له شروط تضمن نجاحها وشفافيتها، ليس متوفر بوجود سطوة المليشيات في المنطقة الغربية من ليبيا وأيضًا المرتزقة السوريين على الأراضي الليبية.