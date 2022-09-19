مليتة للنفط والغاز: إتمام عمليات صيانة لبئرين بحقلي أبو الطفل والرمال

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، أمس الأحد، إتمام عمليات صيانة للبئرين A21 وOO4 بحقلي أبو الطفل والرمال، بقدرات إنتاجية 3900 برميل نفط يوميًا، وذلك ضمن خطة الشركة لتحسين ورفع مستوى الإنتاج.

ووفق منشور عبر صفحة الشركة على «فيسبوك» قالت بشأن البئر الأولى «A21»، أن فنييها أتموا صيانة الأعطال الميكانيكية وتحقيق السلامة المهنية لتصبح البئر منتجة وبضغط طبيعي وقدرة إنتاجية بحوالي 2400 برميل نفط يوميًا، .