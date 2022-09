وكالة الأنباء الفرنسية: ليبيا من بين أهم مستوردي تين دجبة التونسي الطازج

ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على الصعوبات التي تواجه التين التونسي المزروع في الحدائق المعلقة والمصدر جانب منه إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب الخاص بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد أشار إلى انتشار الآلاف من أشجار التين في هذه الحدائق الواقعة في بلدة دجبة الجبلية في شمال غرب تونس وعلى ارتفاع 700 متر عن سطح البحر مبينا إن هذا التراث الزراعي المهم قادر على الصمود في وجه شح المياه.

ونقل التقرير عن المزارع لطفي الزرماني ذو الـ52 عاما قوله:”إن تين دجبة الطازج المؤلف من أكثر من 13 صنفا يلقى طلبا متزايدا في داخل تونس وخارجها ويصدر أساسا إلى ليبيا ودول الخليج العربي ولا سيما صنف “البوحولي” البنفسجي المخطط بالأخضر فمردوده أعلى ويثمر مرتين بين يونيو ومنتصف سبتمبر”.

ترجمة المرصد – خاص

