المنفي يلتقي أردوغان في نيويورك

أخبار ليبيا 24

التقى، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في نيويورك بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يشارك الرجلان في جلسات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، عبر تويتر، إن اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، وملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا.

رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، يلتقي في نيويورك بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، وملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي 🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/nZNaYMxLQz — Najwa Wheba (@NajWheba) September 19, 2022

مباحثات

ومن المتوقع، أن يجري المنفي، عدة لقاءات مع قادة الدول، خاصة تلك المرتبطة بالملف الليبي، للتباحث حول الأزمة السياسية في البلاد.

وستنعقد جلسات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة، يوم غد الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.

ومن المقرر أن تستمر الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى 27 سبتمبر، حيث ستنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام على خلفية أزمات معقدة ومترابطة.

وتنعقد الجمعية العمومية في شهر سبتمبر من كل عام في دورات عادية. وتجمع الجلسات قادة العالم ونشطاء المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والشباب من جميع أنحاء العالم لمدة أسبوعين من الخطب ومؤتمرات القمة والمناقشات والحوار حول مجموعة واسعة من القضايا الدولية.

ويستخدم قادة الدول الحدث لجذب انتباه العالم إلى قضايا معينة ذات أهمية وحشد الدعم لأسباب مختلفة. ومن المتوقع أن يستخدم القادة المنصة لمواصلة الدفع من أجل مشاركة أكبر في الشؤون الدولية والنظر في الجهود العالمية لحل بعض الأزمات.