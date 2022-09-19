«الأرصاد»: ضباب خفيف على ساحلي زوارة ومصراتة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور ضباب خفيف على ساحلي زوارة ومصراتة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
– السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم.
– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
– البحر خفيف الموج.
– درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لظهور ضباب خفيف آخر الليل، والصباح الباكر على ساحل زوارة ومصراتة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
– السماء قليلة السحب.
– الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
– البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق.
– درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.
– الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على ساحل الخليج.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك