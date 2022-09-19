«الأرصاد»: ضباب خفيف على ساحلي زوارة ومصراتة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور ضباب خفيف على ساحلي زوارة ومصراتة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم.

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

– البحر خفيف الموج.

– درجة الحرارة تسجل 29 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لظهور ضباب خفيف آخر الليل، والصباح الباكر على ساحل زوارة ومصراتة.