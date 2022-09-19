بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء إرتفاع في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي بينما تتراجع من يوم الأربعاء مع تكاثر تدريجي للسحب على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب صباح الغد على مصراته وتتكاثر السحب تدريجيا بداية من يوم الأربعاء.

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35- 41)مْ وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الأربعاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (29)مْ على المناطق من الجبل الأخضر إلى أمساعد وترتفع يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا على غدامس والحمادة قد تسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:53).