برلمانية ألمانية: اغتصاب وتعذيب المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا مسؤولية الأوروبيين

ليبيا- أكدت عضو البرلمان الألماني “البوندستاغ” من أصول إرتيرية “أويت تسفايسوس” إن ما يحدث للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا مسؤولية الأوروبيين.

تأكيدات “تسفايسوس” وهي أول امرأة سمراء يتم انتخابها للعضوية البرلمانية الفيدرالية في ألمانيا جاءت عبر تصريحات صحفية أدلت بها لموقع “نيوز بوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية على هامش حضورها لمتابعة تطورات قضية “الهبلو3” في مالطا وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد.

وقالت “تسفايسوس”:”ما يحدث لهؤلاء على الأراضي الليبية موثق جيدا في وقت لم يعد فيه الناس في ألمانيا مهتمون بما يجري بعد أن تم القبض على 3 شباب يافعين قادمين من هناك ومن المهم بالنسبة لي بصفتي سياسة أن آتي إلى هنا إذ لا ينبغي تركهم بمفردهم”.

وانتقدت “تسفايسوس” التمويل الأوروبي للنظام الحدودي المسؤول عن عديد ضحايا عمليات التعذيب والاغتصاب الكبيرة الموثقة جيدا بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا في وقت تمسك فيه النساء بأيديهن أثناء نومهن ليلا أملا في تجنب اغتصابهن.

وتابعت “تسفايسوس” بالقول:”إننا نجبر هؤلاء على العودة إلى هذا المكان لمجرد رغبتهم في تغيير حياتهم وعلى أوروبا التوقف عن تمويل ودعم مثل هذا النظام الذي يرحل المشاكل للخارج ولا يحلها فقيمنا التي نعتز بها في الداخل لا نعمل بموجبها هناك في وراء الحدود”.

ترجمة المرصد – خاص

