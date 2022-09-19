كلية الإفتاء: هدفنا تخريج علماء متخصصين لتلبية حاجة المجتمع

أعلنت كلية العلوم الشرعية والإفتاء التي أسسها المفتي المعزول الصادق الغرياني أن موعد الدراسة بها سيبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.

وقالت في إعلان نشرته على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»: “بالنسبة لطلبة الشهادة الثانوية ممن لم تخرج نتائجهم قبل امتحان القبول، فالتسجيل بالكلية سيكون مفتوحاً ومتاحاً لهم، وسيمنحون موعداً استثنائيا خاصاً لإجراء امتحان القبول بعد خروج نتائجهم”.

وأضافت كلية الإفتاء التي تقوم بتمويلها حكومة الدبيبة من خزينة المجتمع “هدفنا هو الارتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية وتقديم أفضل المخرجات من باحثين ومتخصصين وفق أسس ومناهج شرعية لتلبية حاجة المجتمع وفقاً لصيغة إعلان شروط الالتحاق بالكلية”.

يشار إلى أن هذه الكلية التي يقع مبناها في تاجوراء تشرف عليها دار إفتاء الغرياني ويتولى التدريس بها عدد من المناصرين للصادق الغرياني، من بينهم قياديين في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب مثل سامي الساعدي وعبد الباسط غويلة، كما أنها تحرص على استقطاب الطلاب الليبيين وحتى الأجانب عبر إغرائهم بالمنح الدراسية وتوفير السكن المجاني والوجبات اليومية لهم.