كاميليري: نتعاون مع خفر السواحل الليبيين لمنع مغادرة المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا- أجرت صحيفة “مالطا إندبندنت” المالطية الناطقة بالإنجليزية حوارا مع وزير داخلية البلاد “بايرون كاميليري” بشأن تعامل فاليتا مع ملف الهجرة غير الشرعية.

الحوار الذي تابعته وترجمت أبرز ما فيه من مضامين مرتبطة بالشأن الليبي صحيفة المرصد عرج فيه “كاميليري” على الانتقادات اليومية التي تتعرض لها الحكومة المالطية لتعاونها مع خفر السواحل الليبيين في قضايا منع مغادرة قوارب الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية.

وقال الوزير:”أعتقد بصدق أن هذا هو أفضل حل لإنقاذ الأرواح المواجهة للخطر الدائم لحظة وضعها في البحر الأبيض المتوسط وليس فقط عند وصولها لمنطقة بحث وإنقاذ مالطا” رادا بذلك على انتقادات منظمات غير حكومية ومفوضية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان للتعاون مع ليبيا رغم كونها مكان غير آمن للإنزال.

وتابع “كاميليري” بالقول ردا على المخاوف العديدة بشأن سلامة ليبيا للمهاجرين غير الشرعيين وما إذا كان هذا الوضع يقلقه:”فما هو الحل؟ أن ترمي الناس في البحر وتخاطر كما يحدث ونرى باستمرار خسائر في الأرواح بما في ذلك في منطقة البحث والإنقاذ الليبية؟”.

وأضاف الوزير قائلا:”في رأيي ليس هذا هو الحل فربما يعتقد البعض أنه إذا غادر 100 ووصل 90 منهم فهذا هو الحل لا ليس كذلك ومال بذلت جهدا كبيرا خلال السنوات الماضية للحصول على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير الشرعية”.

وقال “كاميليري”:”بدأنا نلاحظ تغييرا في أساليب المتاجرين بالبشر في ليبيا عبر تغيير طرقهم لتجنب مالطا التي بذلت جهودا كبيرة لمنع من يسيئون استخدام نظام اللجوء عبر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية وتلقينا الدعم من دول الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الماضية لعمليات الترحيل أو الإعادة”.

