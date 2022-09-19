قائد تشادي يدعو لتشكيل لجنة مصالحة تعيد المقاتلين التشاديين من ليبيا

الوطن|رصد

وجه قائد مجموعة تشادية متمردة دعوةً إلى تشكيل لجنة مصالحة مع ليبيا لإعادة المقاتلين التشاديين إلى بلاده، مؤكدًا تواجد “الآلاف من الشباب التشادي الذين يعيشون في ليبيا”.

ووصف محمد حسن بولماي، الذي كان يرأس ما يعرف بـ”مجلس القيادة العسكرية من أجل خلاص الجمهورية”، الشباب التشادي في ليبيا بـ”المورد البشري المهم للجيش”، محذّرًا من غياب تحصين تشاد ضد تصاعد المقاتلين المتمردين، معتبرًا أن النفوذ الأجنبي هو ما قد يجمع هؤلاء الشباب، لذلك اقترح تشكيل لجنة لإقناعهم بالعودة إلى الوطن.

يشار إلى أنّ محمد حسن بولماي هو الرئيس السابق للحركة المتمردة مجلس القيادة العسكرية من أجل خلاص الجمهورية التي تأسست العام 2016 وتمتلك مئات المقاتلين في ليبيا الموالين لأحد طرفي الصراع، وكانت السلطات النيجيرية أوقفته مع اثنين من زملائه المقاتلين، وسلمته إلى تشاد لكن حصل على عفو في أغسطس 2020.

وتشهد المنطقة الحدودية بين تشاد وليبيا توترًا كبيرًا منذ اغتيال الرئيس إدريس ديبي على أيدي متمردين متمركزين عند الحدود مع ليبيا، بعد توغلهم داخل البلاد، بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة.