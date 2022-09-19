إنقاذ 19مهاجراً من الغرق قبالة المياه الليبية

انقذت منظمة “أوبن آرمز” الإنسانية الإسبانية 19 مهاجراً كانوا على متن زورق مطاطي قبالة ليبيا، من بينهم 16 سورياً.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، كان المهاجرون يلقون بأنفسهم يائسون في مياه البحر، الأمر الذي يعقّد عملية الإنقاذ.

وأعلنت المنظمة في وقت سابق عن إنقاذ 294 شخصاً، معظمهم من المصريين، في أكبر عملية إنقاذ من زورق بخاري مكتظّ في المياه جنوبي مالطا، وذلك في إطار عملية ليلية امتدّت لنحو خمس ساعات قبل فجر اليوم الأحد بعد أن بقي المهاجرون لمدّة أربعة أيام في البحر.