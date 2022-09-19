شرطة دريانة تضبط أكثر من 100 مهاجر غير شرعي على شاطئ البحر

أخبار ليبيا 24

تمكن، عناصر مركز شرطة دريانة التابع لمديرية أمن توكرة، فجر اليوم الإثنين، من ضبط أكثر من 100 مهاجر غير شرعي على شاطئ المنطقة الواقعة على بعد 35 كيلومتر شرق بنغازي.

وأفاد، مصدر أمني لأخبار ليبيا 24، فضّل عدم نشر اسمه، أن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومة من قبل أحد المواطنين بوجود مهاجرين غير شرعيين على شاطئ البحر يستعدون للهجرة نحو أوروبا.

وأضاف المصدر، أن عناصر الشرطة انتقلوا فور تلقي المعلومة إلى مكان وجود المهاجرين، حيث تبيّن أنهم لازالوا داخل سيارة نقل كبيرة في انتظار أحد قوارب الهجرة.

وقال المصدر، “تم ضبطهم وإحضارهم إلى مقر المركز، حيث اتخذت على الفور كافة الإجراءات وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة”.

وأوضح، أن عدد المهاجرين تجاوز المئة مهاجر وهم يحملون الجنسيتين المصرية والسورية.

وتحصلت وكالة أخبار ليبيا 24، على صور للمهاجرين بعد إحضارهم للمركز، كما رصدت مقطع فيديو، يظهر عملية ضبط المهاجرين وإحضارهم إلى مركز شرطة دريانة.

غرق مهاجرين

وفي أغسطس الماضي، ألقى عناصر شرطة دريانة القبض على قارب صيد يحمل 32 مهاجرا غير شرعي من الجنسية البنغالية، على شاطئ البحر كانوا سيتعدون للهجرة إلى إيطاليا.

ومطلع شهر سبتمبر الجاري، انتشل عناصر وحدة الإنقاذ البحري 13 جثة تعود لمهاجرين غير شرعيين غرقوا قبالة شواطئ طلميثة.

وطلميثة تبعد بنحو 70 كيلومترا (شرق) عن منطقة دريانة. وقال، لناطق باسم وحدة الإنقاذ البحري بالمنطقة الشرقية، حاتم بالحاج، إن فرق وحدة الإنقاذ انتشلت 13 جثة تعود مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية.