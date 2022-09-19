الرعيض: الاستثمار في المواهب والفئات الشابة مهم لتعبئة الروح

قال محمد الرعيض، عضو مجلس النواب، ورئيس نادي السويحلي، ورئيس شركة النسيم للصناعات الغذائية، إنه احتفل بالعيد 71 لنادي السويحلي، وسط أجواء رائعة تزينت بتواجد جمهور ومحبي نادينا الغالي، وفق قوله.

أضاف في بيان عبر حسابه بفيسبوك: “احتفالنا بهذا العيد هو احتفاء بالتاريخ العريق للنادي، واستشراف لمستقبل يليق بطموحات أنصاره؛ أكدنا خلال الحفل على أن يكون السويحلي مرشحا فوق العادة في شتى الرياضات لاعتلاء منصات التتويج وفق خطة تنطلق من أربع استراتيجيات متوازية: الاستثمار في مواهبنا وفئاتنا السنية والشابة وتأهيلهم وتعبئة روحهم بحب السويحلي، الاستفادة من العناصر صاحبة الخبرة والتجربة وتدعيم وتطعيم الفرق في مختلف الرياضات بمحترفين واعدين، تنمية قدرات الكوادر الفنية والإدارية للوصول إلى إدارة عصرية ومحترفة، وفتح أبواب التواصل المستمر مع محبي السويحلي وأنصاره من كل فئات المجتمع والاستماع لاقتراحاتهم وإشراكهم جميعا في اتخاذ القرار”.

وتابع: “أخيرا يطيب لي شكر كل من شاركنا هذا الحفل، وأخص منهم السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من المسؤولين في الأندية وقطاع الرياضة، والشكر موصول لرأس مال النادي، أنصاره ومحبيه.. كل عام وقلوبنا تنبض محبة للسويحلي”.