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أسعار بيع الخضروات والفواكه في سوق طرابلس اليوم الاثنين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقرار في أسعار الخضروات مقارنة بأسعار يوم الأمس بسوق الخضروات والفواكه بطرابلس، وفيما يلي أسعار بيع الخضروات والفواكه بطرابلس لهذا اليوم الاثنين 19 – 9- 2022

البطاطا 3.5 دينار للكيلو جرام 

الجزر 3.5 دينار للكيلو جرام 

الخس 3 دينار للكيلو جرام 

خيار شمسي 3.5 دينار للكيلو جرام 

طماطم 2 دينار للكيلو جرام 

فلفل اخضر حار 3.5 دينار للكيلو جرام 

فلفل اخضر حلو 3 دينار للكيلو جرام 

كوسة 3.5 دينار للكيلو جرام 

ملفوف 3 دينار للكيلو جرام 

بصل 1.5 دينار للكيلو جرام 

بادنجان 2 دينار للكيلو جرام 

اعشاب خضرة 0.500 دينار للربطة

تفاح محلي 6دينار للكيلو جرام 

هندي 3.5 دينار للكيلو جرام 

عنب محلي 7 دينار للكيلو جرام 

قلعاوي 1.5 دينار للكيلو جرام 

فيما شهدت الفواكه المستوردة انخفاض في اسعارها عن يوم الامس وكانت كما يلي: 

افوكادو 24 دينار دينار للكيلو جرام 

تفاح ايطالي 10 دينار للكيلو جرام 

تفاح تركي 6 دينار للكيلو جرام 

مانجا مصرية 6 دينار للكيلو جرام 

موز 8 دينار للكيلو جرام

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بوابة افريقيا الاخبارية

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