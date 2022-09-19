أسعار بيع الخضروات والفواكه في سوق طرابلس اليوم الاثنين

استقرار في أسعار الخضروات مقارنة بأسعار يوم الأمس بسوق الخضروات والفواكه بطرابلس، وفيما يلي أسعار بيع الخضروات والفواكه بطرابلس لهذا اليوم الاثنين 19 – 9- 2022
البطاطا 3.5 دينار للكيلو جرام
الجزر 3.5 دينار للكيلو جرام
الخس 3 دينار للكيلو جرام
خيار شمسي 3.5 دينار للكيلو جرام
طماطم 2 دينار للكيلو جرام
فلفل اخضر حار 3.5 دينار للكيلو جرام
فلفل اخضر حلو 3 دينار للكيلو جرام
كوسة 3.5 دينار للكيلو جرام
ملفوف 3 دينار للكيلو جرام
بصل 1.5 دينار للكيلو جرام
بادنجان 2 دينار للكيلو جرام
اعشاب خضرة 0.500 دينار للربطة
تفاح محلي 6دينار للكيلو جرام
هندي 3.5 دينار للكيلو جرام
عنب محلي 7 دينار للكيلو جرام
قلعاوي 1.5 دينار للكيلو جرام
فيما شهدت الفواكه المستوردة انخفاض في اسعارها عن يوم الامس وكانت كما يلي:
افوكادو 24 دينار دينار للكيلو جرام
تفاح ايطالي 10 دينار للكيلو جرام
تفاح تركي 6 دينار للكيلو جرام
مانجا مصرية 6 دينار للكيلو جرام
موز 8 دينار للكيلو جرام
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