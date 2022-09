تقرير أميركي: منح الجنسية الأميركية لـ49 شخصًا من بينهم ليبيين

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره راديو “كي أكس أيل واي” الأميركي منح الجنسية الأميركية رسميًا إلى 49 من المهاجرين الواصلين إلى أراضي الولايات المتحدة.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد أشار إلى أن المواطنين الجدد هم بالأصل من 27 دولة من بينها ليبيا.

وأضاف التقرير إن الـ17 من سبتمبر من كل عام يشهد الاحتفال بيوم الدستور والمواطنة الأميركي من خلال منح الجنسية الأميركية للمؤهلين لذلك.

ترجمة المرصد – خاص

