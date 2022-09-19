ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بفارق قرش واحد

سجّل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا مقابل الدينار الليبيّ في السوق الرسمية، وذلك بفارق قرش واحد.

فيما صعد سعر العملة الأميركية إلى 4.96 دينار مقبل 4.95 دينار الاثنين، وذلك حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وسجل اليورو تراجعًا بفارق قرشين، وذلك بتسجيله 4.95 دينار مقابل 4.96 دينار، في حين استقر الجنيه الاسترليني عند 5.66 دينار، وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 د‫ينار، فيما استقر الإيوان الصيني عند 0.70 دينار.

وحول العملات العربية، فقد استقر الريال السعودي عند 1.32 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.35 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.