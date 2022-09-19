أردوغان والمنفي يناقشان ملفات الانتخابات والمصالحة الوطنية الليبية في نيويورك

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأحد بنيويورك على هامش أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وملفي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية.

وأكد أردوغان دعمه لخطوات الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار بليبيا.

حضر الاجتماع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعن الجانب التركي وزير الدفاع خلوصي آكار، ومندوب الأمم المتحدة فريدون سينيرلي.