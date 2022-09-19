مصر تقرر تمديد صلاحية سير السيارات الليبية داخل أراضيها

أخبار ليبيا 24

قررت مصر تجديد صلاحية السير للسيارات الليبية داخل أراضيها لمدة 6 أشهر من جمارك السلوم أو جمارك السيارات بالإسكندرية أو جمارك السيارات بالقاهرة وفقا للشروط المقررة في هذا الخصوص.

وقالت السفارة الليبية بالقاهرة، اليوم الإثنين، إن رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، أصدر قرارا بتجديد صلاحية تجول السيارات الليبية لمدة ستة أشهر، في إطار توطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت السفارة، أنه يمكن لأصحاب السيارات مباشرة تجديد تراخيص مركباتهم اعتبارا من اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022.