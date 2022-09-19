ملتقى القياديات الليبيات يقدم وسام التميز الوطني إلى مفوضية الانتخابات

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 September, 2022

قام وفد من ممثلي ملتقى القياديات الليبيات، يضم نشطاء وحقوقيات وعدد من ممثلات منظمات المجتمع المعنية بالمرأة، بزيارة إلى مقر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولقاء رئيس المفوضية عماد السايح، لبحث أوجه الدعم والتعاون الذي يمكن أن تقدمه “القياديات الليبيات” للرفع من مستوى مشاركة النساء خلال مراحل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات التي اتخذتها المفوضية من أجل تمكين النساء الليبيات من ممارسة حقهن في الانتخاب، وقد أبدى ممثلات الوفد دعمهن الكامل للعملية الانتخابية، مؤكدات استعدادهن للتعاون مع المفوضية من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة.

كما قدم الوفد خلال اللقاء “وسام سفير التميز الوطني” إلى رئيس المفوضية عرفاناً وتقديراً لدور المفوضية الداعم والمساند للمرأة، من أجل تمكينها من ممارسة حقها الانتخابي، والقضاء على الممارسات التي قد تعيق مشاركتها في الحياة السياسية.

الجدير بالذكر أن ملتقى القياديات الليبيات الأول عقد بمدينة طرابلس بتاريخ 7سبتمبر 2022م، وضم عددًا من النساء القياديات والمبادرات في شتى المجالات من مختلف المدن الليبية وذلك لتمكين المرأة الليبية في عديد المجالات، وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن.