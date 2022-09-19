ارتفاع هامشي للدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الموازية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع سعر الدولار بشكل هامشي إلى 5.165 دينار مقابل 5.16 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض سعر اليورو إلى 5.155 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، فيما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.16 دينار،

وزاد سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 207 دنانير مقابل 206 دنانير أمس. وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي.