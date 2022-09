فهمي: السيسي باحث عن توافق مصري قطري من الصراع الدائر في ليبيا

ليبيا – أكد المحلل السياسي طارق فهمي ارتباط زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى قطر ولقائه أميرها تميم بن حمد آل ثاني بالتطورات في ليبيا.

فهمي أوضح في تصريحات صحفية نشرها القسم الإخباري الإنجليزي في وكالة أنباء “شينخوا” الصينية وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد إن أهمية الزيارة تكمن في توقيتها السابق لانعقاد أعمال القمة العربية المقرر انعقادها في الجزائر خلال نوفمبر المقبل.

وأضاف فهمي إن السيسي باحث من خلال حواراته مع آل ثاني عن صيغة لإبقاء القاهرة والدوحة على إطلاع جيد بمواقف بعضهما البعض من عديد القضايا الهامة على الساحة العربية وإجراء تعديلات عليها إن لزم الأمر وأمكن ذلك للتوافق على المواقف من الصراع الدائر في ليبيا.

ترجمة المرصد- خاص

