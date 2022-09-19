بوغدانوف: السفارة الروسية ستسأنف أعمالها من طرابلس قريبا

الوطن| رصد
أعلن نائب وزير الخارجية الروسيّ، مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أنّ بلاده تنوي استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب.
وأشار بوغدانوف إلى أنّ تعيين السفير الروسي سيُعلَن قريبًا، مضيفًا أنّ الأمر يحتاج إلى حل المشكلات التنظيمية؛ “لأنه لا يوجد مكان للعمل الآن ونحتاج مؤقتًا إلى الفنادق” وفق قوله.
يشار إلى أنه في آب / أغسطس الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، آفاق استئناف العلاقات الاقتصادية المتوقفة قبل 10 سنوات. وتم إيلاء اهتمام خاص لاستئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية، وكذلك الأنشطة في ليبيا لشركات “تات نفت” الروسية، “غابروم”، والسكك الحديدية الروسية، التي شاركت حتى عام 2011، مع شركاء محليين، في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك