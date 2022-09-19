بوغدانوف: السفارة الروسية ستسأنف أعمالها من طرابلس قريبا

الوطن| رصد

أعلن نائب وزير الخارجية الروسيّ، مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أنّ بلاده تنوي استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب.

وأشار بوغدانوف إلى أنّ تعيين السفير الروسي سيُعلَن قريبًا، مضيفًا أنّ الأمر يحتاج إلى حل المشكلات التنظيمية؛ “لأنه لا يوجد مكان للعمل الآن ونحتاج مؤقتًا إلى الفنادق” وفق قوله.