مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص متهم في 11 قضية نصب وسرقة

تمكن قسم البحث الجنائي، بمديرية أمن بنغازي، من إلقاء القبض على شخص مطلوب لدى مراكز الشرطة على ذمة 11 محضراً منها النصب والسرقة والتهديد بقوة السلاح، وصادر بحقه حكم غيابي.

وقال بيان صادر عن المديرية: “في إطار الخُطة الموضوعة من قبل رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عميد سليمان بوشيبة، لضبط المطلوبين لدى القضاء على ذمة أحكام غيابية والمطلوبين لدى المراكز على ذمة محاضر، ورودت معلومات عن أحد المطلوبين لدى المراكز على ذمة محاضر منها خمسة محاضر بمركز شرطة البركة وأربعة محاضر بمركز شرطة رأس إعبيدة ومطلوب لدى قسم البحث الجنائي والمحاضر المطلوب فيها ما بين النصب والسرقة والتهديد”.

وأضاف البيان “تم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم جمع المعلومات وتحديد أماكن تواجده وتم إعداد كمين له وضبطه والانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.س.م من مواليد 1990 واعترف بما نُسب إليه من عمليات نصب وسرقة واعترف بأن آخر عملية نصب قام بها بالاحتيال على مواطن وأخذ مبلغ 1750دينار واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته للنيابة العامة”.