ديوان المحاسبة يحيل تقريره السنوي إلى مجلسي النواب والدولة

أحال ديوان المحاسبة تقريره السنوي للعام 2021، إلى كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة أمس الأحد، تطبيقا للقانون رقم 15 للعام 2013، والذي ينص على إرسال تقرير سنوي عن نشاطه وملاحظاته وتوصياته إلى السلطة التشريعية.

وقال مصدر مسؤول، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن رئيس الديوان، خالد شكشك، أعرب في خطاب موجه إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة، عن أمله أن ينال التقرير عناية واهتمام أعضاء المجلسين، لتحسين أداء مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها والرفع من كفاءتها في استخدام المال العام.

وأشار شكشك إلى استقلال الديوان وحياده في إعداد التقرير باعتباره هيئة سيادية مستقلة تلحق بالسلطة التشريعية، ويضطلع بمسؤوليته في الرقابة على المال العام، مبديا استعداده لمناقشة ما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات.

تقرير العام 2020

وفي تقريره السنوي للعام 2020، قال الديوان إنه «لم يكن أفضل حالا من الأعوام السابقة»، مشيرا إلى عدة أرقام مهمة منها ارتفاع الدين العام المصرفي إلى 84 مليار دينار، بعد اقتراض الحكومة 26.7 مليار دينار.

– ديوان المحاسبة: 10 مليارات دولار خسائر إقفـال موانئ النفط في 2020

– ديوان المحاسبة: 14 مليار دينار عجزا ماليا خلال 2020

– ديوان المحاسبة: ارتفاع الدين العام إلى 84 مليار دينار.. و26 مليارا رصيد متبقٍ من رسم النقد الأجنبي

كما أشار التقرير إلى تكبد ليبيا خسائر بيعية تجاوزت عشرة مليارات دولار (ما يعادل 36 مليار دينار)، جراء الإقفال القسري للمنشآت النفطية لمدة تسعة أشهر خلال العام 2020.