بحث دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لليبيا

العنوان

ناقش، السفير الليبي والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في النمسا، اليوم الإثنين، مع سلافة كرار، مسؤولة برامج التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، المسائل والبرامج التي قد تقدمها الوكالة إلى ليبيا من خلال قسم التعاون الفني التابع للوكالة.

وقالت السفارة الليبية والبعثة الدائمة لدى المنظمات الدولية، إن كرار أعربت عن امتنانها لدعوة السفارة للقاء معها وطرح المواضيع المهمة في تقديم الدعم والمساعدة للبرامج الخاصة بتطوير القطاع الصحي في مجال الأشعة التشخيصية وعلاج الأورام وغيره.

وأشارت المسؤولة خلال اللقاء إلى المبادرة الأفريقية “شعاع الأمل” المعنية بمعالجة الأورام والحصول على المساعدات والتقنية المتطورة في هذا الشـن لدولة ليبيا.

وأضاف، أن السفير الليبي أكد على أهمية الاهتمام والتنسيق المتبادل بالمواضيع المتعلقة بالتدريب والتجهيز والتشخيص والدعم الفني.

وذكرت أنه شدد على أهمية تقديم المشورة والمساعدة من قبل الوكالة والاستفادة من التقنيات المتطورة للنهوض بقطاع الصحة.