الإيقاع بتشكيل عصابي يمارس جرم سرقة الأسلاك الكهربائية في الأصابعة

ليبيا – تمكن أعضاء فرع حماية الطاقة الكهربائية الأصابعة من الإيقاع بتشكيل عصابي يمارس جرم سرقة الأسلاك الكهربائية.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى ورود معلومات للفرع بالخصوص ليتم التحرك على أساسها للمكان المُبلّغ عنه، بالتنسيق مع أعضاء مكتب الأمن الداخلي ومركز شرطة الشقيقة التابع لمديرية أمن مزدة.

وأضاف البيان: إن هذه الجهات الأمنية تمكنت من ضبط عنصرين من التشكيل وبحوزتهما أدوات لقص الأسلاك، فيما فر 3 آخرون. مشيرًا إلى أن التحقيقات مع المضبوطين قادت لإقرارهما بالسرقة، في وقت تم فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما.

