بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب التعليم الأساسي والثانوي بالمدارس الليبية في الخارج

بدأت امتحانات الدور الثاني لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج ظهر اليوم الإثنين، والتي تقدم لها 120 طالبا وطالبة في مرحلة التعليم الثانوي، و169 تلميذا وتلميذة في مرحلة التعليم الأساسي.

وأجرى طلاب القسم العلمي امتحانهم اليوم في مادة تقنية المعلومات، وطلاب القسم الأدبي في مادة علم الاجتماع، وطلاب شهادة التعليم الأساسي في مادة الحاسوب، حسب بيان وزارة التربية والتعليم على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نتائج امتحانات الدور الأول

وسبق أن أعلنت الوزارة نتائج الدور الأول، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدور الأول 79.74%، فمن إجمالي 834 متقدما للاختبار نجح 665 طالبا وطالبة فيما يدخل 169 طالبا وطالبة الدور الثاني.

بينما نجح 540 طالبا وطالبة في امتحانات الشهادة الثانوية بالقسم العلمي وذلك من إجمالي 721 طالبا وطالبة تقدموا للاختبار، بنسبة 74.90%، فيما رسب 67 طالبا وطالبة، ويدخل 114 طالبا وطالبة الدور الثاني.

وبالنسبة للقسم الأدبي فقد نجح 46 طالبا وطالبة بنسبة 85.19% من إجمالي 54 طالبا وطالبة تقدموا للاختبار، فيما رسب طالبان، ويدخل الدور الثاني ستة طلاب.