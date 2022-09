العرفي: ما يتردد عن تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة عقيلة أنباء عارية عن الصحة تمامًا

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن المترشح للانتخابات الرئاسية لا يتنازل عن جنسيته الأخرى -حال وجودها- في أول دورة رئاسية، والموضوع يترك للبرلمان القادم للفصل فيه.

العرفي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية سيتم وضع شرط التنازل عن الجنسية الثانية.

ونوّه إلى أن ما يتردد عن تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة المستشار عقيلة صالح أنباء عارٍ عن الصحة تمامًا.

وزعم أن هذه الأنباء أطلقها النائب زياد دغيم للتشويش والشوشرة واستهداف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاآغا.

وأفاد أن المستشار عقيلة صالح أكد على أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاآغا هي الحكومة الشرعية في ليبيا وهي من ستشرف على الانتخابات.

