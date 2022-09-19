مركز حقوقي يُدين الحكم بإعدام «بلاعو» بتهمة الردة عن الإسلام

أدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الحكم الصادر بإعدام الناشط والمدون ‎ضياء الدين بلاعو، بتهمة الردة عن الإسلام.

ووصف المركز في بيان، حكم محكمة استئناف ‎مصراتة بإعدام بلاعو، على إنه انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل الحق في حرية الفكر والدين والمحاكمة العلنية والنزيهة.

وذكر المركز أن ضياء الدين ظل قيد الإحتجاز منذ عام 2019، فيما مزاعم مقلقة تتحدث عن تعرضه للتعذيب المبرح، لافتًا إلى أن التعذيب ممارسة واسعة النطاق في السجون الليبية والتي يقع العديد منها خارج نطاق إشراف وزارتي العدل والداخلية.

وقضت محكمة استئناف مصراطة بدائرة الجنايات الأولى في الرابع من الشهر الجاري بإعدام الشاب ضياء الدين أحمد مفتاح بلاعو “لإصراره على الردة عن دين الإسلام”.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن الشاب رفض طلب المحكمة بـ”التوبة وبالتخلي عن أفكاره” التي تسببت في تحريك قضية ضده منذ عام 2019.

ورغم أن ما تداولته وسائل الإعلام الليبية من منطوق الحكم لا يفصل ماهية تلك الأفكار، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفسيرات وتأويلات مختلفة، منها تحوله عن الإسلام إلى المسيحية، دون أن يقدم أي فريق دليلا على صحة مزاعمه.