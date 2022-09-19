موجة حر على معظم ليبيا ودرجات الحرارة تصل لـ43 على بعض المناطق

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن معظم المناطق ستشهد يوم غد ارتفاعا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الحرارة لازالت مرتفعة في مناطق الشمال الغربي.

وأضاف، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 36 و43 على أغلب المناطق، وستتراجع على مناطق الشمال بداية من يوم الأربعاء.

وأشار إلى تكاثر السحب تدريجيا من يوم الأربعاء على مناطق الشمال ومن المتوقع سقوط أمطار يصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة يومي الجمعة والسبت مع انخفاض في الحرارة.

وفيما يتعلق بالرياح، فقد ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الرياح في شمال غرب ليبيا، جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وفي الشمال الشرقي، شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

أما في الجنوب الغربي، جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا على غدامس والحمادة قد تسبب في إثارة الأتربة.

وتكون الرياح في الجنوب الشرقي، شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.