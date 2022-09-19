حكومة باشاغا تبحث المختنقات المالية التي تواجه وزارة التعليم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2022

التقى أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية مع جمعة الجدي وزير التربية والتعليم بحكومة فتحي باشاغا.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة التخطيط في مدينة بنغازي بحث معالجة المختنقات المالية التي تواجه وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الذي انطلق أمس الأحد، المتمثلة في توفير المخصصات المالية للربع الثالث والرابع للميزانيات، وتغطية المكافآت المالية لمراقبي التعليم بالبلديات.

كما بحث اللقاء أيضاً استحداث آلية جديدة للعمل تحت إشراف المراقبات المالية فيما يخص عدد من الملفات أهمها خصم المكافآت والإفراج عن المرتبات الموقوفة وتوفير المقاعد الدراسية والصيانة الفورية للمدارس.