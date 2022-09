ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأحد في نيويورك الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للمجلس آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية.

وأكد الرئيس التركي خلال اللقاء عن دعمه لخطوات رئيس المجلس الرئاسي التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

Shares

The post ملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمصالحة الوطنية على طاولة لقاء المنفي وأردوغان في نيويورك first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية