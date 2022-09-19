نساء “الرداء الوردي” المواليات إلى قطر يمنحن السائح وسام سفير التميز

الوطن| متابعات

استقبل رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، وفداً من ممثلي ملتقى القياديات الليبيات بمشاركة ناشطات وحقوقيات وعدد من ممثلات منظمات المجتمع المعنية بالمرأة.

وبحسب بيان للمفوضية، فقد بحث الاجتماع أوجه الدعم والتعاون الذي يمكن أن تقدمه “القياديات الليبيات” للرفع من مستوى مشاركة النساء خلال مراحل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، كذلك استعرض اللقاء الإجراءات التي اتخذتها المفوضية من أجل تمكين النساء الليبيات من ممارسة حقهن في الانتخاب.

وأبدى ممثلات الوفد دعمهن الكامل للعملية الانتخابية، مؤكدات استعدادهن للتعاون مع المفوضية من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة، فيما قدّمن “وسام سفير التميز الوطني” إلى السايح عرفاناً وتقديراً لدور المفوضية الداعم والمساند للمرأة، من أجل تمكينها من ممارسة حقها الانتخابي، والقضاء على الممارسات التي قد تعيق مشاركتها في الحياة السياسية.

يُشار الى أن ملتقى القياديات الليبيات الأول عقد بمدينة طرابلس بتاريخ 7سبتمبر 2022م، وضم عددًا من النساء القياديات والمبادرات في شتى المجالات من مختلف المدن الليبية وذلك لتمكين المرأة الليبية في عديد المجالات، وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن.