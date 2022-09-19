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الكهرباء تعلن سرقة 1500 متر أسلاك من محطة سلوق 

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24 

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين، سرقة أسلاك كهرباء من محطة سلوق من قبل خارجين عن القانون. 

وأضافت الشركة، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالاعتداء على خط ضغط عالي (1107) يتغذى من محطة سلوق وسرقة أسلاك الكهرباء. 

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن مسافة الأسلاك المسروقة تقدر بمسافة 1500 متر بدائرة توزيع قمينس التابعة لإدارة توزيع سهل بنغازي. 

وأشارت الشركة إلى أن تواصل ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء في عدد من المناطق تتسبب في انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل ولساعات طويلة. 

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