"أوبك+" تخفق في تحقيق أهداف إنتاج النفط في أغسطس

أخفقت دول مجموعة “أوبك+” في الوصول لأهدافها الخاصة بإنتاج النفط بفارق ثلاثة ملايين و583 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي، بحسب وثيقة داخلية، كشفتها وكالة رويترز.

وكان التحالف قد أخفق في تحقيق هدفه في يوليو بفارق 2.892 مليون برميل يوميا.

وبحسب تقرير شهر سبتمبر، الصادر عن منظمة “أوبك”، فإن دول المنظمة، رفعت إنتاجها خلال شهر أغسطس الماضي بمقدار 618 ألف برميل يوميا، إلى 29.65 مليون برميل يوميا بسبب زيادة الإنتاج في ليبيا والسعودية.

وأبقت أوبك هذا الشهر على توقعاتها بشأن نمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2022 و2023 مستندة إلى مؤشرات على أن الاقتصادات الكبرى تحقق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل غير مواتية مثل ارتفاع التضخم.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 مليون برميل يوميا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميا في 2023 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي.

وفي مطلع سبتمبر، قرر تحالف “أوبك+”، خفض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر المقبل، والعودة إلى مستويات إنتاج شهر أغسطس، بحسب بيان يوم الإثنين.