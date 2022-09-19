الحداد في ضيافة البقرة للاطلاع على مطالبه وتنفيذ شروط تاجوراء

حل محمد الحداد رئيس أركان حرب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ضيفاً على بشير خلف الله، الملقب بـ«البقرة» آمر ما يسمى بـ«كتيبة رحبة الدروع تاجوراء»، بهدف الإطلاع على مطالبه وتنفيذ شروط تاجوراء.

وتداولت صفحات تابعة لرئاسة الأركان بحكومة الدبيبة صباح اليوم خبر قيام محمد الحداد بزيارة الكتيبة 38 في تاجوراء والموالية للبقرة.

وكان “حراك شباب تاجوراء” قد أمهل حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم المشروعة، بحسب بيان مساء أمس الأحد.

وهدد الحراك في بيانه باللجوء إلى إغلاق الطرق وتصعيد الموقف للحصول على حقوقهم، مبينا أن أولاها “صيانة طرق تاجوراء وخاصة طريق الساحلي ووادي الربيع وصيانة الإشارات الضوئية تاجوراء بالكامل”.

وأضاف الحراك إلى قائمة المطالب: “توصيل مياه النهر الصناعي لتاجوراء، وتنزيل مرتبات الذين تعينوا من تاجوراء مؤخراً ودعم المؤسسات الخدمية والصحية تاجوراء، مع دعم مديرية أمن تاجوراء والوحدات العسكرية والحرس البلدي بالمنطقة وتفعيل الأجهزة الأمنية بالشكل المطلوب”.

وتابع: “وقف مشروع إعطاء ملعب القولف تاجوراء للسفارات الأجنبية والتي تمت بطريقة خبيثة ودون مراعاة لسكان تاجوراء، وافتتاح مستشفى عام ومستشفى ولادة للمنطقة لأنه لا يوجد فيها مستشفيات عام وولادة ودعم مستشفى القلب تاجوراء والجلدية والكلى، وتنفيذ مشروع كورنيش تاجوراء وإزالة جميع المصائف واستكمال المشاريع المتوقفة ورصف الطرق الفرعية لتاجوراء”.

وواصل الحراك في مطالبه: “صرف الميزانية لتاجوراء كباقي البلديات الأخرى ودعم الشركات الحكومية العاملة في تاجوراء، وتركيب منظومة صرف صحي ومحطات تحلية المياه وإزالة مكب القمامة تاجوراء”.