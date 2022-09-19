مصرف الجمهورية يغلق أبوابه اعتبارا من الحد القادم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2022

أعلن مصرف الجمهورية أنه سيغلق أبوابه إعتبارا من يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 وحتى يوم الخميس 6 اكتوبر 2022 وذلك لغرض تحديث المنظومة المصرفية.

وأكد مصرف الجمهورية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” لكافة الجهات والمؤسسات والأفراد بأنه لم يطرأ أي تغيير أو تعديل على أرقام حساباتهم المصرفية، وأن معاملاتهم ستجرى بشكل طبيعي عند استئناف العمل.

وكان مصرف الجمهورية أعلن في 17 سبتمبر الجاري أنه يمكن للعملاء سحب الأموال من جميع ماكينات الصراف الآلي الموجودة وذلك بسقف 600 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و 3000 شهريا.

وبين مصرف الجمهورية أن ماكينات الصرف الآلي تمكن العملاء من تنفيذ العديد من التعاملات وتشمل السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد وكشف حساب مختصر.