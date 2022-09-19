الزني يناقش مع مسؤولين أممين توسيع مشاركة الشباب في انتخابات المجالس المحلية

اجتمع وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني مع دانيل شتروكس كبير المستشارين الانتخابيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ومساعدته ريم بجاوي، منسقة مشروع دعم المجالس الشبابية، لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين وآليات تعزيزه.

وقالت حكومة الدبيبة، في بيان، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين إن اللقاء تناول برنامج انتخابات المجالس المحلية للشباب وآليات توسيع هذه البرامج في المستقبل.

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دعم برامج ريادة الأعمال محل نقاش بين الزني والمسؤولين بالبرنامج الإنمائي

وأشار البيان إلى تناول المجتمعين مسألة دعم برامج ريادة الأعمال الخاصة بهم بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة حول عملية انتخابات المجالس المحلية للشبابـ و إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب.

وقال الزني إنه يرحب بأي عمل مشترك يخدم الشباب وإدماجهم ضمن برامج السلم المجتمعي واستثمار مجهوداتهم بما يعود عليهم بالفائدة وبما لا يتعارض مع مستهدفات الحكومة الموجهة للشباب.