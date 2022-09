ليببا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن اختراق الدستور والقانـون رقم 4 لعام 2014 بدأ منذ الأيام الأولى بعدم تطبيق آليات العمل الداخلي لجلسات مجلس النواب.

الدغاري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أكد أن اختيار أعضاء المجلس بالحكومات أو السفارات ليس بجديد بدايةً برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في عام 2016.

وأعرب عن تمنيه بعدم العودة إلى المربع الأول وحالة الانقسام وأن يكون الهدف خلال ما تبقى من وقت يرتكز على تلبية طموحات الشعب في انتخابات وطنية حرة وبأسرع وقت ممكن.

Shares

The post الدغاري يعرب عن تمنيه بتلبية طموحات الشعب في إجراء انتخابات وطنية حرة وبأسرع وقت ممكن first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية