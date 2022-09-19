الشحومي: مطالبة حكومة الدبيبة بفتح السجل العقاري تثير الشبهات وعلامات الاستفهام

أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن حكومة الدبيبة مُهتمة بتوزيع العقارات على السفارات، وفتح السجل العقاري، وإرباك المشهد بشكل كبير.

وقال الشحومي، في تصريحات صحفية له: “مهمة حكومة الدبيبة الأساسية كانت الوصول إلى الانتخابات، ولكن يبدو أن هذا ليس في سلم أولوياتها، فالتسجيل العقاري مُغلق منذ عام 2011م، والحكومة التي طالبت بفتحه لا تحظى بشرعية على كامل البلاد”.

وأضاف “فتح التسجيل العقاري سيكون في منطقة محدودة جدًا في ليبيا، بسبب الانقسام والصراع السياسي، فالتسجيل العقاري وظيفته توثيق ونقل الملكيات والحقوق فيما يتعلق بالأراضي والعقارات، وربما في ظل هذه الظروف يستخدم في غير إطاره الصحيح”.

وتابع “إيقاف التسجيل العقاري تم بإجراءات قانونية، وإرجاعه لابد أن يتم الاتفاق عليه من خلال سلطة تشريعية تأذن بعودته، فإعادة فتح التسجيل العقاري في ظل الانقسام الحاصل حاليًا يضع الحكومة أمام الكثير من علامات الاستفهام والشبهات في ظل هذا التخبط، والكثير من الملكيات قد يحدث فيها تزوير ونقل غير صحيح، في ظل الانفلات الإداري الحالي”.