مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و189 ألف برميل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2022

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 189 ألف برميل فيما بلغ إنتاج المكثفات 51 ألف برميل.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ مليار و136 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن الشركة العامة للكهرباء استهلكت 928 مليون قدم مكعب فيما استهلكت المؤسسة الوطنية للنفط 119 مليون قدم مكعب واستهلك مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغرى الأخرى 60 مليون قدم مكعب كما استهلك مصنع الأسمنت 29 مليون قدم مكعب.