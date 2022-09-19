ضبط وافد متهم بسرقة 8 آلاف دينار من ورشة يعمل بها في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على وافد «سوداني» من قبل أعضاء الشرطة التابعين لمركز شرطة القوارشة وذلك لاتهامه بسرقة مبلغ قدره 8 آلاف دينار من خزنة ورشة يعمل بها في المنطقة.

وأوضحت المديرية عبر صفحته على «فيسبوك» أن المتهم ألقي القبض عليه عند توجه أعضاء التحريات بمركز شرطة القوارشة إلى مكان الورشة لمعاينة موقع الحادث فور تلقي المركز شكوى من مواطن تقدم بها ضد مجهول قام بتحطيم الخزنة الخاصة به وسرق مبلغ مالي منها قدره 8 آلاف دينار.

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وأوضحت المديرية أن أعضاء التحريات بمركز شرطة القوارشة اشتبهوا عند وصولهم إلى مكان الواقعة بأحد العاملين بالورشة وهو «سوداني الجنسية بدت على وجهه ملامح الإرتباك والخوف وتم ضبطه والانتقال به إلى المركز».