مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (06) حالات كورونا ولا وفيات  

العنوان – طرابلس

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل عدد (06) إصابات كورونا، دون تسجيل أي وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز عبر حسابه في “فيسبوك” أنه تسلم أمس الأحد، عدد (116) عينة أظهر النتائج أن من بينها عدد (110) عينة سالبة.

وأشار مركز مكافحة الأمراض إلى أن نسبة الحالات الموجبة (5.2 %)، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (04) حالات شفاء ولا حالات حرجة.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 506.932 حالة والحالات النشطة 21 حالة والمتعافين 500.474 حالة، والوفيات 6.437 حالة.