الصغير: الانتخابات البرلمانية ليست حلًا للأزمة والحل هو الانتخابات الرئاسية

ليبيا – قال رئيس لجنة العدل في مجلس النواب الهادي الصغير أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة لا تؤمن بالتسليم السلمي للسلطة.

الصغير، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أكد أن تشبث الدبيبة بالسلطة أدى بالبلاد إلى الانقسام، مؤكدًا أن المجتمع الدولي هو من أدخل ليبيا في نفق مظلم باعتماده الحكومة منتهية الولاية.

وطالب الصغير، عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة سلميًا، مؤكدًا أن الدبيبة كان أحد أسباب القوة القاهرة التي أعلنت عليها المفوضية العليا للانتخابات بدخوله في السباق الرئاسي وهو ما زال على رأس الحكومة.

وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية ليست حلًا للأزمة، والحل هو الانتخابات الرئاسية، لأنه يجب أن يكون لليبيا رئيس واحد يسيّر أمورها.

وأوضح أن الانقسام قد يؤدي لتشكيل حكومة ثالثة في الجنوب وتدويله، مؤكدًا أن الدبيبة وتشبثه في السلطة قد يؤدي إلى تقسيم ليبيا إلى ثلاثة دول، مشيرًا إلى أن الدبيبة لن يشرف على إجراء الانتخابات القادمة، ومن يقول عكس ذلك فهو واهم.

ونفى ما تم تداوله بشأن إنشاء مجلس رئاسي جديد رئاسة المستشار عقيلة صالح، وحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة.

وبين أن رئيس مجلس النواب يتمسك بالحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا لأنها جاءت بتوافق ليبي ليبي، وهي الحكومة الشرعية.

ولفت إلى أن النقاط الخلافية تركت لرئاستي المجلسين، مشيرًا إلى أنه عقدت عدة جلسات ولكن لم يحسم الأمر في نقطتي مزدوجي الجنسية والعسكريين، واتفقت الرئاستان على استبعاد شروط الترشح من مسودة الدستور.

وتابع: “إذا أخل مجلس الدولة باتفاقاته مع مجلس النواب، سيتواصل المجلس مع المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات بناء على القوانين التي أصدرها مجلس النواب بالخصوص، ولن ينتظر موافقة مجلس الدولة”.

وأكد أن مجلس النواب أنجز ما عليه، مشيرًا إلى أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قال للمجلس لا أعرف مع من أتعامل هل مع الحكومة مغتصبة السلطة الموجودة في طرابلس أو الحكومة التي أنتجها البرلمان؟ مضيفًا: “الحكومة في طرابلس لا تسيطر إلا على عدد من المناطق فقط، وهذه قوة قاهرة جديدة خرجت للوجود”.

الصغير ختم: “الدبيبة أرجعنا لعام 2014 وارجعنا للانقسام، وأعادنا إلى المربع الأول”.

Shares

The post الصغير: الانتخابات البرلمانية ليست حلًا للأزمة والحل هو الانتخابات الرئاسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية