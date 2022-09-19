أوبك: ليبيا الثانية أفريقيًا من حيث مستوى الإنتاج اليومي في أغسطس 

أخبارليبيا24

كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن ليبيا احتلت المرتبة الثانية أفريقيا من حيث مستوى الإنتاج النفطي اليومي لشهر أغسطس الماضي.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن إنتاج ليبيا ارتفع إلى مليون و123 ألف برميل يوميا بعد استئناف العمل ورفع القوة القاهرة في عدد من الحقول الرئيسية.

وكشفت المنظمة أن متوسط إنتاج 13 دولة من النفط الخام بلغ 29.65 مليون برميل في اليوم في أغسطس الماضي.

وأفادت أوبك أن هذا الأمر جاء عقب زيادة إنتاج الخام بشكل رئيسي في ليبيا والمملكة العربية السعودية بارتفاع 618 ألف برميل على أساس شهري.

وأشار منظمة أوبك إلى أن ليبيا جاءت بعد أنغولا التي احتلت المركز الأول وقبل نيجيريا التي جاءت في المركز الثالث.

وأوضحت المنظمة أن الإنتاج النفطي ارتفع لـ 10 دول خلال أغسطس الماضي بينها ليبيا والسعودية والكويت.

وكشفت أن آفاق الإمدادات تحسنت بسبب عدة عوامل، بما في ذلك عودة إنتاج النفط الليبي، وارتفاع إمدادات خام بحر الشمال المتوقعة للتحميل في أكتوبر، والإمداد المستمر من احتياطيات البترول الاستراتيجية الأمريكية.