المفوضية: السايح استعرض إجراءات تمكين الليبييات من الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وفداً من ممثلي ملتقى القياديات الليبيات، يضم نشطاء وحقوقيات وعدد من ممثلات منظمات المجتمع المعنية بالمرأة، لبحث أوجه الدعم والتعاون الذي يمكن أن تقدمه “القياديات الليبيات” للرفع من مستوى مشاركة النساء خلال مراحل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وبحسب بيان المفوضية، استعرض اللقاء الإجراءات التي اتخذتها المفوضية من أجل تمكين النساء الليبيات من ممارسة حقهن في الانتخاب، وقد أبدى ممثلات الوفد دعمهن الكامل للعملية الانتخابية، مؤكدن استعدادهن للتعاون مع المفوضية من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة.

وقدم الوفد خلال اللقاء “وسام سفير التميز الوطني” إلى السايح عرفاناً وتقديراً لدور المفوضية الداعم والمساند للمرأة، من أجل تمكينها من ممارسة حقها الانتخابي، والقضاء على الممارسات التي قد تعيق مشاركتها في الحياة السياسية.

تجدر الإشارة الى أن ملتقى القياديات الليبيات الأول عقد بمدينة طرابلس بتاريخ 7سبتمبر 2022م، وضم عددًا من النساء القياديات والمبادرات في شتى المجالات من مختلف المدن الليبية وذلك لتمكين المرأة الليبية في عديد المجالات، وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن.