في نيويورك.. المنقوش تلتقي نظيرها اللبناني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2022

التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الاثنين نظيرها اللبناني عبدالله بوحبيب على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعربت المنقوش عن امتنانها لجهود نظيرها اللبناني في دعم العمل العربي المشترك،خلال رئاسته السابقة للدورة الـ 157 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.

من جانبه أكد الوزير اللبناني حرصه الشخصي على العمل الجاد لتفعيل التعاون الاقتصادي بين الشعبين الصديقين؛ معرباً عن تطلعاته لقيادة حكيمة من قبل الوزيرة للعمل العربي المشترك خلال رئاسة ليبيا للدورة العادية الـ 158 للمجلس الوزاري بجامعة الدول العربية.