المنقوش تجتمع مع وزير الخارجية اللبناني في نيويورك

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، في بيان، إن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن المنقوش «تقدر جهود الوزير اللبناني في دعم العمل العربي المشترك، خلال رئاسته السابقة للدورة الـ157 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية».

– المنقوش تصل نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

– 54 نائبا يدعون الجامعة العربية لبذل الجهود من أجل إجراء انتخابات عامة «تنهي صراع الشرعيات»

– جامعة الدول العربية: الجزائر لم تشترط عودة سورية للاجتماعات و«الوقت لم يحن بعد»

وأكد بوحبيب أنه «يحرص على العمل الجاد لتفعيل التعاون الاقتصادي بين الشعبين الصديقين»، متمنيًا أن تقود المنقوش العمل العربي المشترك خلال رئاسة ليبيا الدورة العادية الـ158 للمجلس الوزاري بالجامعة العربية.