مفوضية الانتخابات تناقش الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير عملها

ليبيا – عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الأحد اجتماعًا بحضور عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، وعددٍ من مديري الإدارات والأقسام، وممثلين عن فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا.

المجتمعون بحثوا بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات اللازمة لعملية تطوير منظومات المفوضية، ومن بينها منظومة تسجيل الناخبين، وما تم تنفيذه منها، لتكون جاهزة للتحديث خلال الفترة القادمة.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.

